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Häuser in Thassos, Griechenland

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7 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11616 - Haus zum Verkauf in Thasos Limenas für € 560.000 Exklusivität. Dieses …
$635,818
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Haus 1 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11472 - Haus zum Verkauf in Thasos Limenas für € 180.000 . Diese 110.00 mq. Das…
$211,474
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Haus 2 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Code des Eigentums: 11597 - Haus zum Verkauf in Thasos Limenas für 420.000 €. Diese 100,00 m…
$485,415
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Haus in Thassos, Griechenland
Haus
Thassos, Griechenland
Objektnummer: 11583 - Maisonette FÜR SALE in Thasos Limenas für € 250.000 . Diese 89.00 m2. …
$293,714
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Haus 8 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Haus 8 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Immobiliencode: 1985 - Haus zum Verkauf in Thasos Limenas für 470.000 €. Diese 326 sq. m. Da…
$494,219
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Haus 4 zimmer in Thassos, Griechenland
Haus 4 zimmer
Thassos, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Zu verkaufen einzigartige und luxuriöse Einfamilienhaus in Limenas, Thassos 200 qm auf einem…
$377,226
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TekceTekce
Haus 3 zimmer in Thassos, Griechenland
Haus 3 zimmer
Thassos, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 2
Zu verkaufen in Limenas von Thassos in einem wunderbaren Ort in der Natur Einfamilienhaus vo…
$368,036
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