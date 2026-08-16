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Villen in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Nea Irakleitsa, Griechenland
Villa
Nea Irakleitsa, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 700 m²
Property Code: HPS2516 - Villa FOR SALE in Eleftheres Nea Iraklitsa for € 1.500.000 . This …
$1,73M
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Villa 3 zimmer in Palaiochori, Griechenland
Villa 3 zimmer
Palaiochori, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 380 m²
Pangaio, Paleochori: Es wird durch das Dorf 380 m2 verkauft in 1700 m2 Grundstück auf einem …
$315,459
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Villa 4 zimmer in Skala Marion, Griechenland
Villa 4 zimmer
Skala Marion, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
The houses have a living area. The kitchen is equipped with a dishwasher. oven, microwave, f…
$536,400
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Villa 3 zimmer in Palio, Griechenland
Villa 3 zimmer
Palio, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Playa – Modern villas and apartments by the sea in Palio, Kavala When purchasing you can get…
$457,372
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Villa 2 zimmer in Kirinides, Griechenland
Villa 2 zimmer
Kirinides, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Philips, Crenides: Es ist zum Verkauf renovierte durch Villa 192sq.m. in 4816 qm Grundstück …
$241,006
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Immobilienangaben in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

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