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Haus mit Garten kaufen in Provinz Sitia, Griechenland

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Sitia Municipal Unit
28
Analipsi Municipal Unit
6
Sitia
5
1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Provinz Sitia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Provinz Sitia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 600 m²
Etagenzahl 1
Villa auf Kreta, gelegen auf einem 1.600 m² großen Grundstück, mit privatem Pool und gemeins…
$92,212
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Eigenschaftstypen in Provinz Sitia

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Provinz Sitia, Griechenland

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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