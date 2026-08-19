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Ferienhäuser in Provinz Sitia, Griechenland

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Sitia Municipal Unit
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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Piskokefalo, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Piskokefalo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 161 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 161 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum. E…
$637,583
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Ferienhaus in Sitia, Griechenland
Ferienhaus
Sitia, Griechenland
Fläche 500 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 500 qm auf Kreta. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das M…
$826,496
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Sitia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Sitia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 378 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 378 qm in Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, Wo…
$1,77M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Sfaka, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Sfaka, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen altes Bauhaus 1-stöckiges Haus von 180 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 3 Sch…
$113,348
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Skopi, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Skopi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 50 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$126,336
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Immobilienangaben in Provinz Sitia, Griechenland

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