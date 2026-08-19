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Wohnimmobilien in Provinz Sitia, Griechenland

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Sitia Municipal Unit
17
Sitia
6
19 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Provinz Sitia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Provinz Sitia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 600 m²
Etagenzahl 1
Villa auf Kreta, gelegen auf einem 1.600 m² großen Grundstück, mit privatem Pool und gemeins…
$92,212
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Villa in Sfaka, Griechenland
Villa
Sfaka, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 440 m²
Zu verkaufen Luxus Villa 440sq.m mit einem Grundstück von 5000sq.m im Osten Kretas. Die Vill…
$3,29M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Piskokefalo, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Piskokefalo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 161 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 161 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum. E…
$637,583
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Villa in Mochlos, Griechenland
Villa
Mochlos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 550 m²
Diese Villa ist ein einzigartiges Anwesen, das nach den höchsten Standards sowohl der Konstr…
$4,13M
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Ferienhaus in Sitia, Griechenland
Ferienhaus
Sitia, Griechenland
Fläche 500 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 500 qm auf Kreta. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das M…
$826,496
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Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Fläche 650 m²
Luxusvilla von 650 qm im Zentrum von Sitia, in der Nähe des traditionellen Hafens. Es besteh…
$944,567
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Sitia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Sitia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 378 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 378 qm in Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, Wo…
$1,77M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Sfaka, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Sfaka, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen altes Bauhaus 1-stöckiges Haus von 180 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 3 Sch…
$113,348
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Reihenhaus in Agia Triada, Griechenland
Reihenhaus
Agia Triada, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 105 m²
Zum Verkauf Maisonette von 105 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$188,913
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Haus 4 Schlafzimmer in Mochlos, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Mochlos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Dies ist eine erstaunliche Villa zum Verkauf in Lasithi, Kreta, befindet sich im Meer Dorf M…
$1,77M
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Skopi, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Skopi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 50 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$126,336
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Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 2 Etagen Villa in Kreta. Die Villa ist 200 m2 groß, im Jahr 2019 gebaut. Es hat…
Preis auf Anfrage
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Villa in Mochlos, Griechenland
Villa
Mochlos, Griechenland
Fläche 288 m²
Luxus Villa mit Meerblick in Mochlos, Kreta Diese außergewöhnliche Villa liegt im malerische…
$1,54M
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Reihenhaus in Sfaka, Griechenland
Reihenhaus
Sfaka, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf Maisonette von 80 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
$129,878
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Villa in Sfaka, Griechenland
Villa
Sfaka, Griechenland
Fläche 440 m²
Vorgeschlagener Verkauf des Baus der Villa mit Fläche 400 qm mit einer Grundstücksgröße von …
$2,93M
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Villa in Provinz Sitia, Griechenland
Villa
Provinz Sitia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Property Code: HPS5461 - Villa FOR SALE in Sitia Mochlos for € 3.500.000 . This 550.00 sq. …
$4,03M
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Reihenhaus in Skopi, Griechenland
Reihenhaus
Skopi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Zum Verkauf Maisonette von 95 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$153,492
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sitia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sitia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Wohnung von 90 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$226,696
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Villa in Sitia, Griechenland
Villa
Sitia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 179 m²
Zum Verkauf Luxus Seafront Villa - Sitia, Kreta Private Seafront Luxusvillen Komplex mit dir…
$2,15M
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Eigenschaftstypen in Provinz Sitia

häuser

Immobilienangaben in Provinz Sitia, Griechenland

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