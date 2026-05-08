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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Provinz Heraklion, Griechenland

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Heraklion Municipal Unit
27
Heraklion
23
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
VERKAUFEN: Ferienwohnung 68m2 in Chersonissos, Kreta, Griechenland Preis: 375.000 € Größe: 6…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
VERKAUFEN: Erdgeschosswohnung in Exclusive Gated Community – North West Heraklion, Kreta Die…
$413,248
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Stellen Sie sich Ihr Zuhause in einem idyllischen, luxuriösen Meerblick-Komplex mit Strandzu…
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AdriastarAdriastar
Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Zu verkaufen Maisonette von 90 Quadratmetern auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Das Erd…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
VERKAUFEN: Ferienwohnung 43m2 in Chersonissos, Kreta, Griechenland Preis: €189.000 Größe: 43…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Wohnung in Heraklion, Kreta – 80 m2 Das Apartment befindet sich im Erdgeschoss und verfügt ü…
$377,827
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Kolasin ValleysKolasin Valleys

Eigenschaftstypen in Provinz Heraklion

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Provinz Heraklion, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
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