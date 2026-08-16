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Villen in Regionalbezirk Chania, Griechenland

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Provinz Apokoronas
17
Provinz Platanias
13
Provinz Chania
16
Chania
4
48 immobilienobjekte total found
Villa in Provinz Chania, Griechenland
Villa
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
These two exquisite villas — Felis and Iris — are located on the historic hillside of Halep,…
$2,03M
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Villa in Malaxa, Griechenland
Villa
Malaxa, Griechenland
Schlafräume 4
Play videoThe villa, located on a spacious plot of 10,543.10 square meters, will occupy 290.…
$2,08M
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Villa in Almirida, Griechenland
Villa
Almirida, Griechenland
Schlafräume 3
New stone villa "Ra Roa" in AlmyridaStone villa Ra Roa is located in a prestigious location,…
$982,702
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Аталанта
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Villa 4 zimmer in Provinz Chania, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Chania, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Elegante Villa mit Meerblick und Privatpool | Sfinari, Kissamos Lage: Sfinari, Kret…
$665,751
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Villa 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$998,135
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Villa in Perivolia, Griechenland
Villa
Perivolia, Griechenland
Fläche 500 m²
Zum Verkauf Villa von 500 qm im Zentrum Griechenlands. Es gibt: einen Kamin. Extras mit der …
$2,27M
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Villa in Perivolia, Griechenland
Villa
Perivolia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
Verkauf: Luxus Dreistöckige Villa in Galatas, Chania Eine einmalige Gelegenheit für dauerha…
$1,60M
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Villa in Chorafakia, Griechenland
Villa
Chorafakia, Griechenland
Fläche 465 m²
Zum Verkauf Luxusvilla 465 qm. m. mit einer hohen Standard-Bauqualität, befindet sich an der…
$7,62M
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Villa in Chorafakia, Griechenland
Villa
Chorafakia, Griechenland
Schlafräume 2
Etagenzahl 2
Description Altera
$638,178
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Аталанта
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Villa in Dramia, Griechenland
Villa
Dramia, Griechenland
Fläche 180 m²
Luxusvilla zum Verkauf mit Panoramablick auf das Meer in Rethymno Eine Villa für einen wirkl…
$1,50M
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Villa in Gavalochori, Griechenland
Villa
Gavalochori, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 286 m²
Property Code: HPS4192 - Villa FOR SALE in Chania Center for € 980.000 . This 286 sq. m. fu…
$1,13M
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Villa in Kalives, Griechenland
Villa
Kalives, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 100 qm auf Kreta. Keller besteht aus 2 Abstellräumen. Erdge…
$755,654
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Villa 4 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 185 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Villa in Kalathas, Griechenland
Villa
Kalathas, Griechenland
Fläche 250 m²
Moderne Luxusvilla in Agios Onoufrios – Erleben Sie die Essenz der Raffinierten Leben In ein…
$1,74M
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Villa in Dramia, Griechenland
Villa
Dramia, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 450 m²
Verkauf: Traditionelle Steinvilla auf Kreta Eine einmalige Möglichkeit für Wohnen oder Inve…
$1,60M
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Villa in Kefalas, Griechenland
Villa
Kefalas, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 151 m²
A cozy house in a quiet location, surrounded by olive groves.Everything here is thought out …
$635,866
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Villa 4 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 0 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Villa 4 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 184 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Villa in Perivolia, Griechenland
Villa
Perivolia, Griechenland
Fläche 180 m²
Moderne Luxusvilla 550m vom Meer entfernt In einer der privilegiertesten Lagen der Gegend, n…
$1,59M
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Villa in Kalives, Griechenland
Villa
Kalives, Griechenland
Fläche 406 m²
Zum Verkauf Villa in Apokoronas. Auf einem Grundstück von 4300 qm Villa zu verkaufen mit ein…
$3,73M
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Villa 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,07M
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Villa 4 zimmer in Plaka, Griechenland
Villa 4 zimmer
Plaka, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 2
Stone villa with pool and sea view A modern and fully equipped new villa near the traditi…
$1,33M
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Villa 6 zimmer in Almirida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Almirida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 256 m²
Etagenzahl 2
In the very center of the village of Almirida, just 300 meters from the popular sandy beach,…
$1,28M
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Villa in Plaka, Griechenland
Villa
Plaka, Griechenland
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 695 m²
Property Code: HPS5739 - Villa FOR SALE in Chania Center for € 2.500.000 . This 695.00 sq. …
$2,88M
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Villa in Perivolia, Griechenland
Villa
Perivolia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 420 Quadratmetern auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus …
$2,13M
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Villa in Provinz Platanias, Griechenland
Villa
Provinz Platanias, Griechenland
Fläche 386 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 386 qm auf der Insel Kreta. Die erste Etage besteht aus ein…
$1,18M
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Villa 6 zimmer in Maleme, Griechenland
Villa 6 zimmer
Maleme, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
CRETE MALEME  Experience the essence of luxury villa living in Maleme, Crete, with this e…
$714,060
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Villa 3 zimmer in Chorafakia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Chorafakia, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Etagenzahl 2
Altera Pars Project is located in the touristic area of Tersana Village, 30 minutes drive fr…
$638,342
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Villa in Perivolia, Griechenland
Villa
Perivolia, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 300 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 300 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmer, Wohnz…
$1,06M
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Villa in Provinz Chania, Griechenland
Villa
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 2
These two exquisite villas — Felis and Iris — are located on the historic hillside of Halep,…
$4,05M
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Chania, Griechenland

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