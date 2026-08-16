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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Chania, Griechenland

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Provinz Apokoronas
150
Provinz Platanias
66
Provinz Chania
55
Chania
32
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289 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Vamos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Vamos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Immobilie zum Verkauf befindet sich in Vamos, Apokoronas, Chania, einem malerischen un…
$183,779
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Villa in Provinz Chania, Griechenland
Villa
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
These two exquisite villas — Felis and Iris — are located on the historic hillside of Halep,…
$2,03M
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Haus 4 Schlafzimmer in Xirosterni, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Xirosterni, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses schöne Haus zum Verkauf befindet sich im Dorf Xerosterni, Apokoronas, Chania, in eine…
$530,249
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Kolimbari, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kolimbari, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein einzigartiges, zweistöckiges Haus direkt am Strand …
$682,754
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 154 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive 4-Zimmer-Wohnung (2 Bäder und Whirlpool)…
$916,238
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Nils Ott Real Estates
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Haus 3 Schlafzimmer in Nopigia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nopigia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese schöne Villa zum Verkauf in Nopigia, Kissamos, Chania. Genießen Sie diesen 100 qm groß…
$680,653
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TekceTekce
Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Villa in Malaxa, Griechenland
Villa
Malaxa, Griechenland
Schlafräume 4
Play videoThe villa, located on a spacious plot of 10,543.10 square meters, will occupy 290.…
$2,08M
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Аталанта
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Haus 3 Schlafzimmer in Kefalas, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Kefalas, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses Haus zum Verkauf in Apokoronas, Chania, befindet sich im Dorf Kefalas. Es ist eine Ma…
$372,378
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Haus in Drapanos, Griechenland
Haus
Drapanos, Griechenland
Dieses Haus zum Verkauf in Drapanos Chania Kreta befindet sich auf einem Hügel mit einzigart…
$766,767
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Haus 2 Schlafzimmer in Maleme, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Maleme, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dies ist ein atemberaubendes Projekt bestehend aus 16 Luxus-Wohnungen zum Verkauf in Maleme,…
$393,384
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Villa in Almirida, Griechenland
Villa
Almirida, Griechenland
Schlafräume 3
New stone villa "Ra Roa" in AlmyridaStone villa Ra Roa is located in a prestigious location,…
$982,702
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Аталанта
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Haus 5 Schlafzimmer in Tsivaras, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Tsivaras, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Seine Immobilie zum Verkauf befindet sich in Tsivaras, Apokoronas, Chania. Auf einem private…
$969,685
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
Objektbeschreibung: Hervorragendes Investitionspotenzial Wir bieten Ihnen ein außergewöhnli…
$442,420
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kissamos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kissamos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein freistehendes Einfamilienhaus mit vier Schlafzimmern in K…
$230,059
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Nils Ott Real Estates
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Villa 4 zimmer in Provinz Chania, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Chania, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Elegante Villa mit Meerblick und Privatpool | Sfinari, Kissamos Lage: Sfinari, Kret…
$665,751
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Haus 5 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Dies ist eine spektakuläre Villa zum Verkauf in Akrotiri, Chania, Kreta. Es hat einen gesamt…
$1,06M
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Haus 2 Schlafzimmer in Vamos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Vamos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses erstaunliche Anwesen zum Verkauf in Apokoronas Chania Crete befindet sich im malerisc…
$388,102
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Haus 2 Schlafzimmer in Maleme, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Maleme, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese schöne Erdgeschosswohnung zum Verkauf befindet sich in Maleme, Platanias, Chania macht…
$300,989
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Villa 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$998,135
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Haus 2 Schlafzimmer in Maleme, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Maleme, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese schöne Erdgeschosswohnung zum Verkauf in Maleme, Chania, Kreta, befindet sich im Dorf …
$403,665
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Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
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Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$984,892
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Haus 2 Schlafzimmer in Stylos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Stylos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Apokoronas Chania befindet sich im Dorf Stylos in eine…
$76,553
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Villa in Perivolia, Griechenland
Villa
Perivolia, Griechenland
Fläche 500 m²
Zum Verkauf Villa von 500 qm im Zentrum Griechenlands. Es gibt: einen Kamin. Extras mit der …
$2,27M
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Grekodom Development
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Haus 6 Schlafzimmer in Kournas, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Kournas, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Diese atemberaubende Villa zum Verkauf in Apokoronas, Chania Crete, befindet sich im maleris…
$1,05M
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Haus 2 Schlafzimmer in Vamos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Vamos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese unterbauliche Residenz zum Verkauf in Vamos Apokoronas Chania, Kreta, befindet sich in…
$141,557
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Haus 3 Schlafzimmer in Kokkino Chorio, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Kokkino Chorio, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese erstaunliche kürzlich renovierte Villa zum Verkauf in Apokoronas, Chania, Kreta, befin…
$1,59M
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Haus 2 Schlafzimmer in Vamos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Vamos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dies ist eine erstaunliche Maisonette zum Verkauf in Apokoronas, Chania Crete, im lebhaften …
$483,653
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Villa in Perivolia, Griechenland
Villa
Perivolia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
Verkauf: Luxus Dreistöckige Villa in Galatas, Chania Eine einmalige Gelegenheit für dauerha…
$1,60M
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Grekodom Development
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Chania

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