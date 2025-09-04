Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Chania
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Chania, Griechenland

Provinz Apokoronas
130
Provinz Chania
41
Provinz Platanias
36
Chania
12
Zeig mehr
20 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Palio Gerani, Griechenland
Villa 3 zimmer
Palio Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 160 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 10 zimmer in Provinz Chania, Griechenland
Villa 10 zimmer
Provinz Chania, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 600 qm in Kreta. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmer, 2 …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 3 zimmer in Kournas, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kournas, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Luxus Villa zum Verkauf in Kreta – Kournas (Georgioupoli) Eine einmalige Gelegenheit für dau…
$374,541
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 10 zimmer in Souda, Griechenland
Villa 10 zimmer
Souda, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 460 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 460 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$3,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 zimmer in Daratsos, Griechenland
Villa 8 zimmer
Daratsos, Griechenland
Zimmer 8
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Villa von 500 qm im Zentrum Griechenlands. Es gibt: einen Kamin. Extras mit der …
$2,25M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 zimmer in Galatas, Griechenland
Villa 8 zimmer
Galatas, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 420 Quadratmetern auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus …
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 1 zimmer in Sternes, Griechenland
Villa 1 zimmer
Sternes, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 337 m²
Etagenzahl 1
Villa zu verkaufen in Akrotiri, Chania. In einer magischen und ruhigen Lage, eine 337 qm gro…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 9 zimmer in Galatas, Griechenland
Villa 9 zimmer
Galatas, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa mit 300 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmer, Wohnz…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 1 zimmer in Provinz Kissamos, Griechenland
Villa 1 zimmer
Provinz Kissamos, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf – Villa Elafo: Designer Stone Villa mit beheiztem Infinity Pool & Meerblick in K…
$702,264
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 zimmer in Plaka, Griechenland
Villa 4 zimmer
Plaka, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
Verkauf: Einzigartige Villa mit Meer & Berg Ansichten, Almyrida Chania Im Herzen von Almyri…
$4,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Sklavopoula, Griechenland
Villa 6 zimmer
Sklavopoula, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 160 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohnzimmern mit…
$930,651
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 9 zimmer in Provinz Apokoronas, Griechenland
Villa 9 zimmer
Provinz Apokoronas, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Traditionelle Steinvilla auf Kreta Eine einmalige Möglichkeit für Wohnen oder Inve…
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Xirosterni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Xirosterni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf Maisonette von 170 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 7 zimmer in Galatas, Griechenland
Villa 7 zimmer
Galatas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/1
Verkauf: Luxus Dreistöckige Villa in Galatas, Chania Eine einmalige Gelegenheit für dauerha…
$2,06M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Xirosterni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Xirosterni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf Maisonette von 170 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 1 zimmer in Stavros, Griechenland
Villa 1 zimmer
Stavros, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 465 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Luxusvilla 465 qm. m. mit einer hohen Standard-Bauqualität, befindet sich an der…
$7,61M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 3 zimmer in Ravdoucha, Griechenland
Villa 3 zimmer
Ravdoucha, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 140 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Douliana, Griechenland
Villa 6 zimmer
Douliana, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 217 m²
Stockwerk -2/3
Verkauf: 5-Schlafzimmer, 3-Badezimmer Villa mit Panoramablick in Gavalochori, Apokoronas – C…
$877,831
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 zimmer in Τsikoliana, Griechenland
Villa 4 zimmer
Τsikoliana, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Villa von 100 qm mit Pool, Garten und zusätzliches Baupotenzial in Vamos, Chania Ein Erdgesc…
$702,264
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 4 zimmer in Kalives, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 100 qm auf Kreta. Keller besteht aus 2 Abstellräumen. Erdge…
$749,082
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Chania

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Chania, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen