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Ferienhäuser in Regionalbezirk Chania, Griechenland

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Provinz Apokoronas
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14 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 1
On the site with a total area of 2.468 sq.m. ( 24 acres ) 10 houses were built. Of these, 6 …
$674,756
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Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Landhaus mit Pool und Meerblick Auf dem Gebiet des Geländes mit einer Gesamtfläche von 2.…
$645,920
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Ferienhaus 8 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Country house with swimming pool and sea views On the territory of the site with a total …
$634,386
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kalathas, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kalathas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 112 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzim…
$562,376
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Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Land zweistöckiges Haus mit Pool und Nahansicht Auf dem Gebiet des Geländes mit einer Ges…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Douliana, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Douliana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 210 m²
----------------------- Eine Haven von Stille und Luxus im Herzen der Peloponnes Dieses ein…
$1,77M
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Ferienhaus 8 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Etagenzahl 2
Land zweistöckiges Haus mit Pool und Nahansicht Auf dem Gebiet des Geländes mit einer Ges…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Auf dem Gelände mit einer Gesamtfläche von 2.468 qm ( 24 Acres ) 10 Häuser wurden gebaut. Da…
$865,072
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Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Etagenzahl 1
On the site with a total area of ​​2,468 sq.m. (24 acres) 10 houses were built. Of these, 6 …
$830,469
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Ferienhaus in Provinz Chania, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Chania, Griechenland
Fläche 160 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 160 Quadratmetern auf der Insel Kreta. Das Haus …
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Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Etagenzahl 1
On the site with a total area of 2.468 sq.m. ( 24 acres ) 10 houses were built. Of these, 6 …
$668,989
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Douliana, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Douliana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 690 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 690 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem A…
$330,598
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Chania, Griechenland

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