Häuser in der Nähe des Golfclubs in Regionalbezirk Chania, Griechenland

Provinz Apokoronas
140
Provinz Platanias
55
Provinz Chania
52
Chania
20
5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
Villa 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Villa 4 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 184 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
