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Stadthäuser in Regionalbezirk Chania, Griechenland

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14 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
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Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$984,892
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Reihenhaus in Chorafakia, Griechenland
Reihenhaus
Chorafakia, Griechenland
Fläche 116 m²
Stadthaus von 116 qm auf der Insel Kreta steht zum Verkauf. Das Stadthaus befindet sich auf …
$399,542
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Reihenhaus in Xirosterni, Griechenland
Reihenhaus
Xirosterni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Zum Verkauf Maisonette von 170 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Douliana, Griechenland
Reihenhaus
Douliana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Maisonette von 150 Quadratmetern in Ostpeloponnes .Die Maisonette hat 3 Werte. …
$295,177
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Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
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Reihenhaus in Xirosterni, Griechenland
Reihenhaus
Xirosterni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Zum Verkauf Maisonette von 170 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Chorafakia, Griechenland
Reihenhaus
Chorafakia, Griechenland
Fläche 190 m²
Stadthaus von 190 qm auf der Insel Kreta steht zum Verkauf. Das Stadthaus befindet sich auf …
$740,034
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Reihenhaus in Aspro, Griechenland
Reihenhaus
Aspro, Griechenland
Fläche 100 m²
Verkauf: Separate Maisonette mit Meerblick und einem gemeinsamen Pool – Chania, Kreta In ein…
$319,918
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Reihenhaus in Kalathas, Griechenland
Reihenhaus
Kalathas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf Maisonette von 200 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$631,679
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Reihenhaus in Kalathas, Griechenland
Reihenhaus
Kalathas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf Maisonette von 200 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$767,461
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Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
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Reihenhaus 2 zimmer in Tavronitis, Griechenland
Reihenhaus 2 zimmer
Tavronitis, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Beautiful Maisonette in Chania, Crete FOR GOLDEN VISA 250 Maisonette in Chania, Crete. Th…
$270,462
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Chania, Griechenland

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