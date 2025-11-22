Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Terrasse in Regionalbezirk Chania, Griechenland

9 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Almirida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Almirida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 256 m²
Etagenzahl 2
In the very center of the village of Almirida, just 300 meters from the popular sandy beach,…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Villa 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$998,135
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 184 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Gerani, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 185 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Maleme, Griechenland
Villa 4 zimmer
Maleme, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 262 m²
Etagenzahl 2
This project was build in 2019 and consist from two 2 identical stone villas,  on the big le…
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Property InvestProperty Invest

