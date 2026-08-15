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Hotels in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

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Kassandra Municipality
77
Pallini Municipal Unit
50
Kassandra Municipal Unit
27
Gemeinde Sithonia
38
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142 immobilienobjekte total found
Hotel 600 m² in Nea Skioni, Griechenland
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Griechenland
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 600 m²
Objekt-Code: HPS489 - Hotel FOR SALE in für € 3.500.000 . Dieses 600 m2 möblierte Hotel best…
$4,03M
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Hotel 1 600 m² in Kassandra Municipality, Griechenland
Hotel 1 600 m²
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 43
Anzahl der Badezimmer 43
Fläche 1 600 m²
Objekt-Code: HPS5441 - Hotel FOR SALE in Kassandra Siviri für € 3.500.000 . Dieses 1600 m2 m…
$4,03M
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Hotel 800 m² in Kassandra Municipality, Griechenland
Hotel 800 m²
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 800 m²
Objekt-Code: HPS4426 - Hotel FOR SALE in Pallini Nea Skioni für € 3.300.000 . Dieses 800 m2 …
$3,80M
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Hotel 800 m² in Polygyros, Griechenland
Hotel 800 m²
Polygyros, Griechenland
Fläche 800 m²
12 Wohnungen zum Verkauf in Halkidiki. Die Immobilie besteht aus 4 Grundstücken von 3,534 qm…
$3,90M
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Grekodom Development
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Hotel 900 m² in Kassandra Municipality, Griechenland
Hotel 900 m²
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 900 m²
Verkauf Hotel mit einer Gesamtfläche von ca. 900 m² im prestigeträchtigen kosmopolitischen O…
$5,43M
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Grekodom Development
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Hotel 270 m² in Chaniotis, Griechenland
Hotel 270 m²
Chaniotis, Griechenland
Fläche 270 m²
Zum Verkauf Hotel von 270 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Hotel hat eine Ebene.
$507,705
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Grekodom Development
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TekceTekce
Hotel 400 m² in Kalandra, Griechenland
Hotel 400 m²
Kalandra, Griechenland
Fläche 400 m²
Unglaubliche Gelegenheit, in eine 400 qm Hotelimmobilie in Kassandra, Halkidiki zu investier…
$1,39M
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Halkidiki Properties
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Hotel 900 m² in Kassandra Municipality, Griechenland
Hotel 900 m²
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 900 m²
Immobiliencode: HPS490 - Hotel ZU VERKAUFEN in Kassandra Sani für 3.600.000 €. Diese 900 qm.…
$4,83M
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Hotel 200 m² in Kassandra Municipality, Griechenland
Hotel 200 m²
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 200 m²
Zu verkaufen Hotel von 200 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Hotel hat eine Ebene. Erdgeschos…
$826,496
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Grekodom Development
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Hotel 485 m² in Kassandreia, Griechenland
Hotel 485 m²
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 485 m²
Das neu erbaute Hotel befindet sich in einem der beliebtesten Dörfer von Kassandra 400 vom S…
$1,85M
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Hotel 1 260 m² in Chaniotis, Griechenland
Hotel 1 260 m²
Chaniotis, Griechenland
Fläche 1 260 m²
Hotel in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Kassandra, im klein…
$3,99M
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Halkidiki Properties
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Hotel 2 500 m² in Neos Marmaras, Griechenland
Hotel 2 500 m²
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 32
Anzahl der Badezimmer 32
Fläche 2 500 m²
Objekt-Code: HPS4421 - Hotel FOR SALE in für € 5.000.000 . Dieses 2500 m2 möblierte Hotel be…
$5,75M
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Hotel 1 240 m² in Kassandra Municipality, Griechenland
Hotel 1 240 m²
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 1 240 m²
Hotel an einem bemerkenswerten Ort in Kassandra, im Herzen von Chalkidiki. Die Immobilie bef…
$8,54M
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Halkidiki Properties
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Hotel 685 m² in Neos Marmaras, Griechenland
Hotel 685 m²
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 685 m²
Der Komplex der gemieteten Wohnungen befindet sich in einer grünen Gegend von ca. 6000 qm un…
$1,42M
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Grekodom Development
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Hotel 1 500 m² in Kassandra Municipality, Griechenland
Hotel 1 500 m²
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 40
Fläche 1 500 m²
Zu verkaufen Hotel von 1500 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Hotel verfügt über 2 Stockwerke…
$4,13M
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Grekodom Development
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Hotel 4 000 m² in Chaniotis, Griechenland
Hotel 4 000 m²
Chaniotis, Griechenland
Fläche 4 000 m²
Die Kategorie des Hotels ist 3 Schlüssel (85 Wohnungen) und die gesamte Fläche ist 2000 qm u…
$5,19M
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Hotel 730 m² in Nea Roda, Griechenland
Hotel 730 m²
Nea Roda, Griechenland
Fläche 730 m²
In der malerischen Region von Halkidiki, Griechenland, bietet diese 730 Quadratmeter Hotelim…
$2,61M
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Halkidiki Properties
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Hotel 6 500 m² in Pefkochori, Griechenland
Hotel 6 500 m²
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 98
Fläche 6 500 m²
Objekt-Code: HPS170 - Hotel FOR SALE in für € 6.000.000 . Dieses 6500 m2 möblierte Hotel bes…
$6,91M
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Hotel 730 m² in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Hotel 730 m²
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 730 m²
Zu verkaufen Hotel von 730 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: S…
$2,95M
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Grekodom Development
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Hotel 485 m² in Pefkochori, Griechenland
Hotel 485 m²
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 485 m²
Objekt-Code: HPS5326 - Hotel FOR SALE in Pallini Pefkochori für € 1.600.000 . Dieses 485 m2 …
$1,84M
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Hotel 2 000 m² in Kalandra, Griechenland
Hotel 2 000 m²
Kalandra, Griechenland
Fläche 2 000 m²
Zu verkaufen ein Hotel in einem der angesehensten Dörfer der Halbinsel Kassandra. Auf dem Gr…
$4,01M
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Grekodom Development
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Hotel 4 270 m² in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Hotel 4 270 m²
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 101
Fläche 4 270 m²
Objekt-Code: HPS4631 - Hotel FÜR VERKAUF in € 8.000.000 . Dieses 4270 m2 möblierte Hotel bes…
$9,21M
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Hotel 400 m² in Nea Skioni, Griechenland
Hotel 400 m²
Nea Skioni, Griechenland
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 400 m²
Objekt-Code: HPS5585 - Hotel FOR SALE in Pallini Nea Skioni für € 900.000 . Diese 400 m2. Da…
$1,04M
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Hotel 1 260 m² in Nikiti, Griechenland
Hotel 1 260 m²
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 25
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 1 260 m²
Das im Bau befindliche Hotel befindet sich in einem beliebten Dorf in Nikiti, nur 50 m vom s…
$5,77M
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Hotel 300 m² in Pefkochori, Griechenland
Hotel 300 m²
Pefkochori, Griechenland
Fläche 300 m²
Hotel in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in Kassandra, im Herzen v…
$1,14M
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Halkidiki Properties
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Hotel 310 m² in Paliouri, Griechenland
Hotel 310 m²
Paliouri, Griechenland
Fläche 310 m²
Zum Verkauf Hotel von 310 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: S…
$1,30M
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Grekodom Development
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Hotel 360 m² in Loutra, Griechenland
Hotel 360 m²
Loutra, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 360 m²
Objekt-Code: HPS4521 - Hotel FOR SALE in für € 650.000 . Dieses 360 m2 möblierte Hotel beste…
$748,054
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Hotel 450 m² in Neos Marmaras, Griechenland
Hotel 450 m²
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 450 m²
Seafront Hotel zum Verkauf in Sithonia, Chalkidiki – 450 m2. Eine seltene Gelegenheit, ein D…
$1,89M
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Hotel 348 m² in Kassandra Municipality, Griechenland
Hotel 348 m²
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 348 m²
Der Villenkomplex befindet sich in einer berühmten Gegend von Sani mit den besten Stränden i…
$3,46M
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Hotel 800 m² in Skala Fourkas, Griechenland
Hotel 800 m²
Skala Fourkas, Griechenland
Schlafräume 43
Anzahl der Badezimmer 43
Fläche 800 m²
Objekt-Code: HPS516 - Hotel zum Verkauf in Kassandra Fourka für € 3.200.000 . Diese 800 m2. …
$3,68M
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