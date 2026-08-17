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Wohnimmobilien in Sachsen, Deutschland

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2 immobilienobjekte total found
Villa 16 zimmer in Oberbarenburg, Deutschland
UP UP
Villa 16 zimmer
Oberbarenburg, Deutschland
Zimmer 16
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Willkommen in einem stilvollen Familien- oder Feriendomizil im Herzen des Osterzgebirges. Di…
$512,079
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Deutsch
Penthouse 1 zimmer in Zwickau, Deutschland
Penthouse 1 zimmer
Zwickau, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 4/4
Dies ist ein Penthouse-Apartment. Das Gebäude ist architektonisch beeindruckend, wunderschön…
$44,524
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Immobilienangaben in Sachsen, Deutschland

mit Garage
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