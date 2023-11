Pirmasens, Deutschland

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2024

Zum Verkauf steht ein neubau DHH in eine ruhige Seitenstrasse von Pirmasens. Objektart: Freistehendes EFH Das Hausanwesen ist voll unterkellert, das Dachgeschoss ist ausgebaut. Adresse: 66955 Pirmasens Hügelstr. Baujahr: ca. 2023 Flur-Nr.: Flur Nr.: Grundstücksfläche: ca. m² Wohnfläche: ca. m² Nutzfläche: ca. m² Balkon/Terrasse: Ja Zimmertüren: Bäder: Dusche, Badewanne, WC, Waschbecken, Fenster. Einbauküche: nein Stellplatztyp: Doppel Garage Anzahl Zimmer: 6 Qualität der Ausstattung: Normal Keller: Ja Heizungsart: Öl (Gasanschluss vorhanden) Befeuerung/Energieträger: Gas Dachform: Satteldach ist verschallt. Betonziegeln Neu 2021 Konstruktionsart: Massivbau Umfassungswände: Mauerwerk Fenster: Allu Doppelverglasung Hausgang gestrichen, Gelände und Türen werden abgeschliffen und lackiert. Innenwände: Mauerwerk, Putz, Fliesen Bodenbelag: Wandbekleidungen: Ihnen: Tapeten mit Anstrich; Putz, Fliesen Außen: Putz Kaufpreis: ab 350.000,00 € - 650.000,00€ Provision: 3,57% inkl. 19% MwSt. Ort (großräumige Lage): Pirmasens, eine kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz Deutschland, liegt am südwestlichen Rand des Pfälzer Waldes. Sie ist umschlossen vom Landkreis Südwestpfalz und liegt am Westrand des Pfälzer Waldes. Nächstgrößere Orte liegen in einer Entfernung von: Zweibrücken ca. 24 km Kaiserslautern ca. 37 km Landau ca. 45 km Karlsruhe ca.85 km Mannheim ca. 92 km Saarbrücken ca. 63 km Pirmasens selbst liegt mit einer Fläche von ca. 62 km² auf einer Höhe von 360- 400 m ü. NN mit 42.184 Einwohner (Stand 31.Dezember 2017) was eine Bevölkerungsdichte von 680 Einwohner je km² ergibt. Die Stadt ist an das Bahnnetz angeschlossen und liegt von Flughäfen wie folgt entfernt: Saarbrücken ca. 47 km Karlsruhe/Baden ca. 105 km Frankfurt ca. 160 km Umgebung (kleinräumige Lage): Das zu bewertende Objekt liegt in eine ruhige Straße von Pirmasens. Das Stadtzentrum liegt ca. 800m entfernt. Über L270 und die A8 mit dem Auto schnell erreichbar. Die nächste Bushaltestelle des ÖPNV ist innerhalb von 2 Min. fußläufig erreichbar. In einem Umkreis von ca.700 m befinden sich die Supermärkte, Tankstellen. Weitere Geschäfte für den täglichen Bedarf, Supermärkte, Restaurants, Tankstellen, Ärzte, Autohäuser, usw. befinden sich in einem Umkreis von 3 km Entfernung. Das Objekt hat Ihr Interesse geweckt und Sie haben noch Fragen? Dann können Sie sich gerne jederzeit bei uns melden. Elena Buseinus Ihre Immobilienmaklerin (IHK/EIA) aus Pirmasens Sonstiges: Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Irrtum und Zwischenverkauf sind vorbehalten. Das Exposé dient zur Vorinformation. Alle Angaben zu Wohn-/ Nutzfläche, Baujahr, zugelassener Nutzungsart, Baulasten, Baugenehmigung und Zustand der Immobilie etc. werden nicht durch den Makler überprüft und zugesichert. Die Interessenten haben jederzeit die Möglichkeit zur Einsicht in die Bauakten. Bei Kaufvertragsabschluss fällt die Käufercourtage in Höhe von 3,57% inkl. MwSt. an und wird von Immobilien ELBUS GmbH in Rechnung gestellt. Zur Berechnung gilt der beurkundete Kaufpreis.