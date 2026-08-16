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Wohnimmobilien in Mönchengladbach, Deutschland

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3 immobilienobjekte total found
Haus 9 zimmer in Mönchengladbach, Deutschland
Haus 9 zimmer
Mönchengladbach, Deutschland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Preis: 210.000 € für diesen Preis erhalten Sie ein Haus aus 3 Wohnungen zu je 3 Zimmern!! Wa…
$248,786
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Haus 9 zimmer in Mönchengladbach, Deutschland
Haus 9 zimmer
Mönchengladbach, Deutschland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Preis: 210.000 € für diesen Preis erhalten Sie ein Haus aus 3 Wohnungen zu je 3 Zimmern!! Wa…
$244,404
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Haus 9 zimmer in Mönchengladbach, Deutschland
Haus 9 zimmer
Mönchengladbach, Deutschland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Ein Mehrfamilienhaus ist die perfekte Kapitalanlage! Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen…
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Immobilienangaben in Mönchengladbach, Deutschland

mit Garten
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