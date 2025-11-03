Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Wohnimmobilien
  4. Penthouse
  5. Bergblick

Penthäuser mit Bergblick kaufen in Georgien

Tiflis
5
Autonome Republik Adscharien
18
Batumi
17
Penthouse Löschen
Alles löschen
15 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$891,100
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Stockwerk 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
$344,500
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$369,823
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$464,340
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$556,678
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Batumi, Georgien
Penthouse
Batumi, Georgien
Fläche 720 m²
Stockwerk 21/21
Wir bieten Ihnen die einmalige Gelegenheit, Immobilien an einem der begehrtesten Standorte i…
$581,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Stockwerk 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$389,910
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Stockwerk 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Stockwerk 3/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$679,263
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Georgien

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen