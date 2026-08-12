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Penthouse 6 zimmer in Tiflis, Georgien
UP UP
Penthouse 6 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 345 m²
Stockwerk 9/11
OFF-MARKET PANORAMIC PENTHOUSE – URGENT OPPORTUNITY IN PRIME Vake LOCATIONEin wirklich einzi…
$795,000
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