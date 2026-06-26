Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Wohnimmobilien
  4. Penthouse
  5. Golfplatz

Penthäuser in der Nähe des Golfclubs in Georgien

;
Tiflis
9
Autonome Republik Adscharien
17
Batumi
16
Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Stockwerk 5/5
Das Projekt befindet sich auf den malerischen Hügeln von Tbilisi und verkörpert das Konzept …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Georgien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen