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Penthäuser in Batumi, Georgien

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17 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 2 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Stockwerk 3/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
$528,000
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TekceTekce
Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 2 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 2 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Preis auf Anfrage
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Penthouse in Batumi, Georgien
Penthouse
Batumi, Georgien
Fläche 798 m²
Stockwerk 19/20
Ganze 19. Etage zu verkaufenBilliger als der Verkaufspreis um 20 %Kostensteigerung um 20 % b…
$648,000
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Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 6/6
Club House — luxuriöse Familienresidenzen mit Panoramablick auf das Meer. Die Infrastruktur …
Preis auf Anfrage
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Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 2/5
$271,730
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Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Stockwerk 6/6
Club House — luxuriöse Familienresidenzen mit Panoramablick auf das Meer. Die Infrastruktur …
$344,500
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Immobilienangaben in Batumi, Georgien

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