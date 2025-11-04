Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Tiflis, Georgien

Penthouse Löschen
Alles löschen
5 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 143 m²
Stockwerk 3/17
00995557100075 zu verkaufen vake str. kipshidze 22 demax 143 m² 3 Schlafzimmer 17/20 St…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
00995557100075 zu verkaufen Vake Faliashvili Str. 67 Ocean Resort 107 m² 2 Schlafzimmer …
$470,000
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 5 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk 9/9
00995557100075 zu verkaufen Vake Shatebrashvili Str. 6/8 300 m² 3 Schlafzimmer 3 B…
$700,000
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 5 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk 5/5
00995557100075 for sale vake shatebrashvili str 6/8 300 m² 3 bedrooms 3 bathrooms 9/9 …
$700,000
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 5 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 420 m²
Stockwerk 6/7
00995557100075 zu verkaufen vake marukhi heroes str 11 420 m² 3 Schlafzimmer 3 Badezimm…
$540,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Tiflis, Georgien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen