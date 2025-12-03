  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Chelwatschauri
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

Hüttendorf ZhK IPG Villas Lot P031OE
Hüttendorf ZhK IPG Villas Lot P031OE
Ortabatumi, Georgien
von
$199,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Batumi Belvedere Villas liegt auf einem Grundstück von 1,05 Hektar im Ortabatumi Viertel, 9,5 km östlich des Zentrums von Batumi, 5 km zum Strand. Der Ort liegt zwischen dem Fluss Korilystskali und einem Bergstrom mit kristallklarem Wasser, der einen unvergesslichen Blick auf das bergige Gel…
Immobilienagentur
Gulfstream
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Diamond Star Group
Hüttendorf Diamond Star Group
Charnali, Georgien
von
$159,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Akhalsopeli der engste Vorort von Batumi, 7 Minuten Fahrt in die Stadt Das Haus ist auf einer gleichmäßigen Erleichterung gebaut Eine 3-minütige Fahrt der sauberste Strand in Ajaria Ein einzigartiges Mikroklima dank Eukalyptus und Zitrusbäumen außerhalb des Fensters Closed Guarded Territory …
Immobilienagentur
Gulfstream
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Hüttendorf ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Salibauri, Georgien
von
$259,875
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Das RAVILLAS-Projekt ist ein einzigartiger Komplex aus Stadthäusern der Premium- und Luxusklasse. Der Komplex liegt in einer malerischen Ecke von Salibauri, an einem Berghang mit atemberaubender Aussicht auf das Schwarze Meer und die Berge.  Vorteile des Komplexes: -eigener artesischer Brun…
Immobilienagentur
Gulfstream
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Ortabatumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Die Belvedere Batumi Villas befinden sich auf einem 1,05 Hektar großen Grundstück im Mikrobezirk Ortabatumi, 9,5 km östlich des Zentrums von Batumi. Das Grundstück befindet sich zwischen dem Fluss Korolistskali und einem Gebirgsbach mit kristallklarem Wasser und bietet einen unvergesslichen …
Immobilienagentur
Property of Georgia
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Seashell Cottage
Hüttendorf Seashell Cottage
Sarpi, Georgien
von
$105,300
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
< p > Der SeaShell-Komplex befindet sich im Hochland und jede Villa bietet einen Panoramablick auf das Meer. Beginnen Sie Ihren Tag mit einem Blick auf die erholsame Wasseroberfläche oder die dynamischen Wellen, Genießen Sie die Gemeinschaft mit Familie und Freunden beim Abendessen auf der T…
Bauherr
Seashell
Eine Anfrage stellen
