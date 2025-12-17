  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Kobuleti
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Munizipalität Kobuleti, Georgien

wohnungen
5
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Alle anzeigen Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Zichisdsiri, Georgien
von
$41,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 37
A new premium multifunctional residential complex located at the foot of the ancient fortress of Petra, just a few steps from the Black Sea coast and the picturesque banana grove of Tsikhisdziri, with a private beach. Monthly payment $ 848 for 60 months instalment plan. The project is …
Immobilienagentur
Satellite Estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen