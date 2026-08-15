Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Batumi
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Batumi, Georgien

;
74 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/2
Wir helfen Ihnen, sicher und profitabel Immobilien in der Nähe des Meeres in Batumi zu kaufe…
$156,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Das Projekt Batumi Belvedere Villas ist als etwas völlig Neues konzipiert.Urbaner Komfort un…
$180,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Gemütliches Ferienhausdorf Sunney Cottage.Ein großartiger Ort für diejenigen, die Komfort un…
$219,784
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Das Projekt Batumi Belvedere Villas ist als etwas völlig Neues konzipiert.Urbaner Komfort un…
$180,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Invest profitabel: Ihre Freiheit ist unsere Realität: 0% Steuer- und Visafreiheit! Moderner …
$267,490
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Comfort Houses von Batumi Villas ist ein moderner 2- und 3-stöckiger Stadthauskomplex im Bau…
$201,600
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen einen Komplex von zweistöckigen Villen, die eine Premium-Version der …
$119,000
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 259 m²
Etagenzahl 3
Villa in Batumi, Flughafen DistrictZum Verkauf dreistöckige Villa im Bau in einer ruhigen, g…
$259,000
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi zu verkaufen, 189 m². Im Erd…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 8 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 681 m²
Etagenzahl 2
Heißes Angebot in Kvariati!Geräumige Villa mit Pool, Panoramablick auf das Meer und die Berg…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FA real estate
Sprachen
English, Русский
Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Die Residenz umfasst 16 exklusive Villen, die Gemütlichkeit, Eleganz und atemberaubende Auss…
$731,567
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen einen Komplex von zweistöckigen Villen, die eine Premium-Version der …
$737,700
Eine Anfrage stellen
Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Schlafräume 3
Wyndham Grand VillenWyndham Grand 5* ResortGonio400m zum MeerNur 16 Villen.Der Villenkomplex…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Etagenzahl 2
Villen – Eleganz in jedem DetailEin Komplex von zweistöckigen Villen. In der Nähe der Küste.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Polo Villa Premium-class 4 room villas by trusted developer in the airport area of Batumi. …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Luxus-Stadthaus nur 300 Meter vom Batumi Boulevard und dem Strand zu einem attraktiven Preis…
$175,730
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Etagenzahl 2
Luxus-Haus in Batumi mit einer schlüsselfertigen Reparatur nur 300 Meter vom Batumi Boulevar…
$155,730
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Villa 2 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 169 m²
Etagenzahl 1
A cozy villa with a designer renovation with an area of ​​169 sq.m. is for sale. The villa i…
$608,400
Eine Anfrage stellen
Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
$300,000
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Etagenzahl 3
Neue Wohnanlage bietet komfortable Unterkunft nur wenige Minuten vom Meer entfernt.Vorteile …
$155,700
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 164 m²
Etagenzahl 3
For sale luxury villa with designer renovation with an area of ​​163.8 sq.m. The villa is lo…
$191,498
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 143 m²
Etagenzahl 3
A suburban village of townhouses, combining comfort, coziness and safety. Our complex  locat…
$170,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Fläche 204 m²
Etagenzahl 2
$280,000
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
$201,250
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 164 m²
Etagenzahl 3
For sale is a cozy villa with designer renovation with an area of ​​163.8 sq.m. The villa is…
$191,498
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Hill Village is a modern complex of view villas in a cozy suburb of Batumi.   The complex of…
$181,450
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית

Immobilienangaben in Batumi, Georgien

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen