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Stadthäuser in Batumi, Georgien

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65 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 6 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Royal Residence Botanico ist ein Premium-Stadthaus mit eigenem Innenhof in Meeresnähe.300 Me…
$262,460
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Reihenhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Comfort Houses ist eine der größten Wohnkomplexe in Batumi mit einer Fläche von 5.000 Quadra…
$133,200
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Reihenhaus 5 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Comfort Houses ist eine der größten Wohnanlagen in Batumi mit einer Fläche von 5.000 Quadrat…
$202,068
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Großer Botanik Residence ist ein Komplex von Premium-Stadthäusern in einem der vielversprech…
$190,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Comfort Houses ist eine der größten Wohnanlagen in Batumi mit einer Fläche von 5.000 Quadrat…
$156,000
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TekceTekce
Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
| 4. Hidden terrace for relaxation.   High-quality turnkey repair. Rehau windows, moisture-r…
$215,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
La Villa — a new project that includes multifunctional premium residential villas.   Our goa…
$176,715
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Secret Garden ist eine moderne Wohnanlage im Zentrum von Batumi und bietet eine komfortable …
$131,100
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Reihenhaus 5 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi zu verkaufen, 189 m². Im Erd…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Batumi, Georgien
Reihenhaus
Batumi, Georgien
Erleben Sie prestigeträchtiges Wohnen in Batumi mit Comfort Houses, einem neuen Wohnprojekt,…
$165,600
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Reihenhaus
Batumi, Georgien
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Reihenhaus in Batumi, Georgien
Reihenhaus
Batumi, Georgien
$230,400
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Reihenhaus in Batumi, Georgien
Reihenhaus
Batumi, Georgien
Fläche 234 m²
Umweltfreundlicher Wohnkomplex 15 Minuten Fahrt von der belebten Stadt in einer umweltfreund…
$187,920
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen dreistöckige Hotel-Stadthäuser auf der Bergpiste, die eine Premium-Ve…
$697,500
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Reihenhaus 5 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi zu verkaufen, 197 m². Im Erd…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Batumi, Georgien
Reihenhaus
Batumi, Georgien
Comfort Houses von Batumi Villas ist ein moderner 2- und 3-stöckiger Stadthauskomplex im Bau…
$223,200
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen dreistöckige Hotel-Stadthäuser auf der Bergpiste, die eine Premium-Ve…
$789,750
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Reihenhaus in Batumi, Georgien
Reihenhaus
Batumi, Georgien
$208,800
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Reihenhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 111 m²
Comfort Houses ist eine der größten Wohnkomplexe in Batumi mit einer Fläche von 5.000 Quadra…
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Batumi, Georgien
$172,800
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
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Fläche 151 m²
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Wir präsentieren Ihnen dreistöckige Hotel-Stadthäuser auf der Bergpiste, die eine Premium-Ve…
$102,500
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
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Schlafräume 3
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Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
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Batumi, Georgien
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Schlafräume 3
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Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
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Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen dreistöckige Hotel-Stadthäuser auf der Bergpiste, die eine Premium-Ve…
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Reihenhaus in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 3
Riviera – Prämie und RaffinesseDreistöckige Hotel-Stadthäuser an der Bergpiste. Premium-Vers…
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Аталанта
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Reihenhaus in Batumi, Georgien
Reihenhaus
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Batumi Country Club
$195,000
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Reihenhaus 6 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
$248,166
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Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
RoyalResidence
$214,000
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