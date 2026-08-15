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Ferienhäuser in Batumi, Georgien

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36 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
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Ferienhaus in Batumi, Georgien
Ferienhaus
Batumi, Georgien
Etagenzahl 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
$322,124
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Ferienhaus 6 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Etagenzahl 2
Geräumiges und helles Ferienhaus zum Verkauf im Vorort Batumi - Gonio (hinter der Festung "G…
$230,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
Wohnanlage von nur 15 Stadthäusern am Berg mit Panoramablick auf das Schwarze Meer und Batum…
$249,390
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Etagenzahl 2
Ein Ferienhaus in unserem Dorf in Gonio zu kaufen ist eine rentable Investition, die ein sta…
$170,000
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Ferienhaus 5 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi zu verkaufen, 189 m². Im Erd…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 6 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 2
Geräumiges und helles Ferienhaus zum Verkauf im Vorort Batumi - Gonio (hinter der Festung "G…
$220,000
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Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
$125,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 4
Der Hüttenkomplex befindet sich in einem Elite ökologisch sauber Erholungsgebiet mit einem h…
$168,300
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 4
Der Hüttenkomplex befindet sich in einem Elite ökologisch sauber Erholungsgebiet mit einem h…
$154,275
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Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
The new residential complex offering comfortable housing a few minutes from the sea. the a…
$174,000
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Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Gemütliches Ferienhausdorf Sunney Cottage.Ein großartiger Ort für diejenigen, die Komfort un…
$117,910
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Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 185 m²
Etagenzahl 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate in the most promising…
$176,000
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Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate near the Botanical Ga…
$176,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 3
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$154,275
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
$440,949
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
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Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 239 m²
Etagenzahl 3
The new project from Batumi Investment. The prices are indicated in the black frame. This …
$211,000
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Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 179 m²
Etagenzahl 3
ATTENTION! We present to you pre-sales of new premium cottages by the Black Sea!The golden b…
$224,000
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Ferienhaus 5 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Etagenzahl 3
Eine moderne Wohnanlage im Zentrum von Batumi, die einen bequemen Raum zum Leben und Entspan…
$300,000
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Ferienhaus 2 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Wir präsentieren einen Landkomplex im Stil von Barn!Das Dorf ist ein architektonisches Proje…
$135,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 4
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,959
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Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Etagenzahl 2
The luxurious Taunhaus house is only 300 meters from Batuma Boulevard and the beach at an at…
$155,730
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Etagenzahl 2
of the residential complex of only 15 towerhouses on the slope of a mountain with panoramic …
$249,390
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 3
The cottage complex is located in an elite ecologically clean recreation area with stunning …
$154,275
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Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Gemütliches Ferienhausdorf Sunney Cottage.Ein großartiger Ort für diejenigen, die Komfort un…
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 272 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren Ihnen ein neues einzigartiges Investitionsprojekt von Vorort-Immobilien in …
$188,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Etagenzahl 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
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