Langfristige Miete von Büros in Geroskipou, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Büro 96 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 96 m²
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Zur Miete steht ein gepflegter Büroraum im lebhaften Bereich von Geroskipou zur Verfügung. M…
$1,049
pro Monat
Büro 48 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 48 m²
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Zur Miete steht ein gepflegter Büroraum im lebhaften Bereich von Geroskipou zur Verfügung. M…
$583
pro Monat
