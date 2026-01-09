Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Häuser in Vouni, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Vouni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Vouni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 154 m²
Dieses charmante Haus in Vouni ist jetzt zu vermieten und bietet eine schöne Wohnfläche von …
$1,844
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Vouni, Zypern

