Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Vasa Koilaniou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Vasa Koilaniou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vassa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 144 m²
Diese charmante Doppelhaushälfte ist in der ruhigen Gemeinde Vasa Koilaniou zu vermieten. Mi…
$1,728
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen