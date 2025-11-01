Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Bergblick kaufen in Treis Elies, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Treis Elies, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Treis Elies, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Discover this charming semi-detached house in the picturesque village of Treis Elies, a sere…
$127,733
Immobilienangaben in Treis Elies, Zypern

