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Villen in Stroumpi, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Villa in Stroumpi, Zypern
Villa
Stroumpi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
VERKAUFEN: Diese Unterkunft ist eine exklusive Liste von Fox Realty Paphos. Verfügbar für …
$420,000
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