Wohnung mit Garten kaufen in Sotira Lemesou Municipality, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 6 Schlafzimmer in Sotira Lemesou Municipality, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Sotira Lemesou Municipality, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Ein sehr schönes sechs Schlafzimmer komplett möbliertes Haus mit Garten und Pool in Sotira D…
$921,858
