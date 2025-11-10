Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Silikou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Silikou, Zypern

11 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Silikou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Silikou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
This Villa is located outside Ayios Georgios village which is only a 20 minutes drive to Lim…
$725,037
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Silikou, Zypern
Wohnung
Silikou, Zypern
Large flat land located in Silikou village.The coverage is 10% with a build factor is 10% wi…
$232,242
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Silikou, Zypern
Wohnung
Silikou, Zypern
A large flat residential land in the beautiful mountain village of Silikou situated only a 2…
$92,897
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Silikou, Zypern
Wohnung
Silikou, Zypern
For sale: A spacious field with a plot size of 3011 m2, located in the beautiful area of Sil…
$52,254
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Silikou, Zypern
Wohnung
Silikou, Zypern
Silikou A beautiful semi-mountainous village in the Kouris valley with a boisterous medieval…
$58,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Silikou, Zypern
Wohnung
Silikou, Zypern
A large residential flat land situated in the beautiful village of Silikou which is situated…
$92,897
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung in Silikou, Zypern
Wohnung
Silikou, Zypern
Residential land in the village of Silikou, in Limassol.It has an area of 651sqm and and is …
$62,705
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Silikou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Silikou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
This Villa is located outside Ayios Georgios village which is only a 20 minutes drive to Lim…
$731,562
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Silikou, Zypern
Wohnung
Silikou, Zypern
Flat land for sale in the serene and picturesque village of Sillikou, offering a quiet rural…
$116,121
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Wohnung in Silikou, Zypern
Wohnung
Silikou, Zypern
Agricultural land in a quiet and beautiful area in Silikou village, in Limassol District. It…
$16,257
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Silikou, Zypern
Wohnung
Silikou, Zypern
Discover a rare opportunity to own a stunning 3494 m2 plot of land in the charming village o…
$65,028
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Silikou, Zypern


