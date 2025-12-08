Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Salamiou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Salamiou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Salamiou, Zypern
Wohnung
Salamiou, Zypern
Ein Wohngrundstück im Dorf Salamiou. Es verkauft den halben Anteil des Landes, der 385 s.m. …
$149,802
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Salamiou, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen