Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Prodromos
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Prodromos, Zypern

3 Zimmer
8
4 Zimmer
4
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 298 m²
Einführung einer schönen 3-Zimmer-Villa in der exklusiven Berengaria Hotel Entwicklung, im r…
$3,38M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 319 m²
Präsentiert eine außergewöhnliche 4-Zimmer-Villa in der renommierten Berengaria Hotel Develo…
$4,40M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 291 m²
Einführung einer herrlichen 3-Zimmer-Villa in der exklusiven Berengaria Hotel Entwicklung, i…
$3,36M
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnung 4 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 319 m²
Präsentiert eine außergewöhnliche 4-Zimmer-Villa in der renommierten Berengaria Hotel Develo…
$4,41M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 324 m²
Präsentieren Sie eine herrliche 4-Zimmer-Villa in der renommierten Berengaria Hotel Developm…
$3,78M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 324 m²
Präsentieren Sie eine herrliche 4-Zimmer-Villa in der renommierten Berengaria Hotel Developm…
$3,78M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 298 m²
Einführung einer schönen 3-Zimmer-Villa in der exklusiven Berengaria Hotel Entwicklung, im r…
$3,38M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 291 m²
Einführung einer herrlichen 3-Zimmer-Villa in der exklusiven Berengaria Hotel Entwicklung, i…
$3,36M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Prodromos, Zypern

mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen