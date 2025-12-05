Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Prastio Kellakiou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Prastio Kellakiou, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Prastio, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Prastio, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Dieses einzigartige und vielseitige Anwesen befindet sich im charmanten Dorf Prastio, bietet…
$1,38M
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Prastio, Zypern
Wohnung
Prastio, Zypern
Dieses Land von 4.348 qm befindet sich in Omodos Vilage, 300 m von einem Fluss entfernt. Geb…
$69,139
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Immobilienangaben in Prastio Kellakiou, Zypern

