  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Prastio Avdimou
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Prastio Avdimou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Villa in Prasteio Avdimou, Zypern
Villa
Prasteio Avdimou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
A project of only two houses located just outside of the Limassol district. Great for a peac…
$412,830
Immobilienangaben in Prastio Avdimou, Zypern

