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Bungalows in Paramytha, Zypern

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Bungalow in Paramytha, Zypern
Bungalow
Paramytha, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 520 m²
Privater Familienretreat umgeben von Natur Dies ist der ideale Rückzugsort für eine Familie…
$4,59M
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Immobilienangaben in Paramytha, Zypern

mit Garten
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