Villen mit Terrasse in Paralimni Deyneia Municipality, Zypern

Paralimni
142
Protaras
83
Deryneia
3
4 immobilienobjekte total found
Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 325 m²
Diese 5-Zimmer-Villa in Semera Beachfront Residences bietet eine seltene Kombination aus Lux…
$3,89M
Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 452 m²
Das Alaya Eco Friendly Residence bietet luxuriöse 4-Zimmer-Villen mit privaten Pools, nur 60…
$1,58M
Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 335 m²
Ariel Residences bietet elegante 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, auf geräumigen Grundstü…
$759,745
TekceTekce
Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 452 m²
Ariel Residences bietet elegante 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, auf geräumigen Grundstü…
$788,966
Immobilienangaben in Paralimni Deyneia Municipality, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
