  2. Zypern
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Paralimni Deyneia Municipality, Zypern

Paralimni
142
Protaras
83
Deryneia
3
1 immobilienobjekt total found
Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 325 m²
Diese 5-Zimmer-Villa in Semera Beachfront Residences bietet eine seltene Kombination aus Lux…
$3,89M
Immobilienangaben in Paralimni Deyneia Municipality, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
