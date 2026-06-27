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Monatliche Miete für Villen mit Garden in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
6
Peyia
8
Geroskipou
7
Chloraka
4
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9 immobilienobjekte total found
6-Schlafzimmer-Villa in Fyti, Zypern
6-Schlafzimmer-Villa
Fyti, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Bereit zum Einziehen. Entdecken Sie raffiniertes Wohnen in dieser außergewöhnlichen, brandn…
$4,662
pro Monat
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3-Schlafzimmer-Villa in Kouklia, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
VERFÜGBAR IN SEPTEMBER 2026 Entdecken Sie diese charmante freistehende Villa in der ruhigen…
$3,239
pro Monat
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3-Schlafzimmer-Villa in Konia, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Zur Miete: Eine geräumige Wohnung im Erdgeschoss in der sehr wünschenswerten und ruhigen Ge…
$4,950
pro Monat
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3-Schlafzimmer-Villa in Paphos, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
**Kurzbeschreibung** Schönes 3-Zimmer-Apartment, 2-Badezimmer Einfamilienhaus zur Miete in …
$2,998
pro Monat
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6-Schlafzimmer-Villa in Paphos, Zypern
6-Schlafzimmer-Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Dieses geräumige Sechsbettzimmer, Fünf-Badezimmer-Haus ist im beliebten Universalbereich zu …
$7,999
pro Monat
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5-Schlafzimmer-Villa in Chloraka, Zypern
5-Schlafzimmer-Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Entdecken Sie Komfort, Raum und atemberaubende Aussicht mit dieser beeindruckenden, freisteh…
$5,836
pro Monat
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4-Schlafzimmer-Villa in Peyia, Zypern
4-Schlafzimmer-Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Einführung einer atemberaubenden modernen Design Villa in Peyia, Paphos – Ihr ultimativer Rü…
$8,019
pro Monat
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6-Schlafzimmer-Villa in Paphos, Zypern
6-Schlafzimmer-Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Dieses geräumige Sechsbettzimmer, Fünf-Badezimmer-Haus ist im beliebten Universalbereich zu …
$7,999
pro Monat
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6-Schlafzimmer-Villa in Fyti, Zypern
6-Schlafzimmer-Villa
Fyti, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Bereit zum Einziehen. Entdecken Sie raffiniertes Wohnen in dieser außergewöhnlichen, brandn…
$4,662
pro Monat
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