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Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
23
Peyia
5
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Willkommen in Ihrem perfekten städtischen Heiligtum! Dieses möblierte Apartment bietet eine …
$1,654
pro Monat
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agios Georgios Peyeias, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agios Georgios Peyeias, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Zur Miete erhältlich: Diese schlüsselfertige, freistehende Villa in Pegeia bietet geräumiges…
$9,305
pro Monat
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agios Georgios Peyeias, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agios Georgios Peyeias, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Zur Miete erhältlich: Diese schlüsselfertige, freistehende Villa in Pegeia bietet geräumiges…
$9,219
pro Monat
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese herrliche voll ausgestattete 5-Zimmer, 5-Badezimmer Villa am Meer, erstreckt sich auf …
$10,468
pro Monat
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Entdecken Sie diese atemberaubende, freistehende Villa in der charmanten Gegend von Peyia. E…
$11,523
pro Monat
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Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Garten
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