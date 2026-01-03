Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Pano Kivides, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Pano Kivides, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pano Kivides, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Einfamilienhaus mit einem großen schönen Garten und Veranda bestehend aus 4 Schlafzimmern, e…
$691,393
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pano Kivides, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pano Kivides, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 279 m²
Ein schönes Drei-Zimmer-Haus in 7024m2 Land voll möbliert mit großem Garten in Pano Kivides …
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Pano Kivides, Zypern

