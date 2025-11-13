Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Pachna, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Pachna, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pachna, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 130 m²
For rent is a modern semi-detached house with 130 m² of internal space, offering comfort and…
$4,064
pro Monat
