Häuser in Pachna, Zypern

Haus 3 Schlafzimmer in Pachna, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pachna, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Geräumiges Drei-Zimmer-Wohnung befindet sich im traditionellen Dorf Pachna, einer der charma…
$349,395
Immobilienangaben in Pachna, Zypern

