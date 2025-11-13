Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Pachna, Zypern

38 immobilienobjekte total found
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
An agricultural land in Pachna area in Limassol in G3  zone, 10% cover ratio, 10% building d…
$46,448
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
A residential land in Pachna area in Limassol in H4 zone,25% cover ratio,building density 40…
$23,224
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Fläche 420 m²
Listed and stone building is available in the most nicest areas in Pachna village.The inter…
$249,660
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Two adjoining agricultural fields in Pachna village, in Limassol District. The fields are l…
$33,675
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Agricultural land in Pachna village of Limassol district. It is situated at a distance appro…
$25,547
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
For sale: A generous plot of 3,295 square meters in the peaceful village of Pachna. This lar…
$121,927
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
A nice 628sqm residential plot in Pachan village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Two adjacent agricultural fields for sale in Pachna village in Limassol District. The fields…
$8,709
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
The property for sale concerns 3 agricultural abutting fields, in Pachna Community, in Limas…
$22,063
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Residential land  in the area of Palodia village in Limassol. The property has an irregular …
$111,476
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 758 square meters in H3 zone with …
$87,091
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
The property for sale is two adjacent agricultural pieces of land in Pachna village in Limas…
$67,350
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
An agricultural land in Pachna village in Limassol in G3 zone,10% cover ratio,building densi…
$69,673
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Land available in the lovely village of Pachna, just 35kms north west of Limassol.  This vas…
$69,673
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Agricultural land in Pachna village of Limassol district. It has an irregular shape and an…
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
For sale: A spacious field with a generous plot size of 10,034 square meters, located in the…
$17,418
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Agricultural building zone up in the village of Pachna. 10% building density, and 10 % cover…
$46,448
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Residential land in Pachna village, in Limassol.  It has an irregular shape and a slightly s…
$106,831
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
An agricultural land in Pachna village in Limassol in G3 zone, 10% cover ratio, building den…
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
A nice 647sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is around  25 min…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
The land is located in Pachna area in Limassol and has a fantastic view.The building density…
$313,527
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 765 square meters in H3 zone with …
$98,703
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Land in the lovely village of Pachna.  Just 30 minutes to Limassol.  The land has a 40% buil…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
LAND for sale in Pachna area in Limassol 20737 square meters in G3 zone with 10% cover ratio…
$127,733
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Agricultural land located in Pachna village in Limassol District. It is noted that is locat…
$9,290
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
A nice 576sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Land in Pachna, just 30 minutes to Limassol.   This agricultural land has a building density…
$209,018
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
A nice 637sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pachna, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pachna, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
One of the most exceptional boutique residences is being launched in the heart of Limassol.T…
$360,499
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 659 square meters in H3 zone with …
$92,897
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Pachna, Zypern

