  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Nikosia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Nikosia, Zypern

Strovolos
122
Lakatamia
84
Latsia
83
Nikosia
61
3 immobilienobjekte total found
Villa in Dali, Zypern
Villa
Dali, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 366 m²
BOREAS DOMUS — Elegant 5-Bedroom Residence with Private Pool in Nicosia BOREAS DOMUS is a…
$1,85M
Villa in Yeri, Zypern
Villa
Yeri, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
