Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Nikosia
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in Nikosia, Zypern

Nikosia
17
25 immobilienobjekte total found
Büro in Nikosia, Zypern
Büro
Nikosia, Zypern
Entdecken Sie den Inbegriff des luxuriösen Büroraums mit diesem exquisiten Ganztagesangebot,…
$7,004
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Büro 477 m² in Nikosia, Zypern
Büro 477 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 477 m²
The asset is a commercial unit located on the junctions of A Limassol Ave. one of the busies…
$4,250
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 200 m² in Nikosia, Zypern
Büro 200 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 200 m²
A  luxury building at a prime location of the city center of Nicosia. Partitions wood oak, r…
$2,994
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 335 m² in Nikosia, Zypern
Büro 335 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 335 m²
A seven-storey building located in city center.  Only the 4th Floor is available with an are…
$5,476
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 700 m² in Nikosia, Zypern
Büro 700 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 700 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$11,988
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 3 293 m² in Nikosia, Zypern
Büro 3 293 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 3 293 m²
This building located in Agioi Omologites close to city center and all amenities like banks,…
$81,737
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 400 m² in Nikosia, Zypern
Büro 400 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 400 m²
Foul renovated / restored 2023 two-storey property in Nicosia suitable for offices and other…
$4,795
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 230 m² in Nikosia, Zypern
Büro 230 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 230 m²
This exceptional office space is available for rent, boasting a prime location in Nicosia Ce…
$2,834
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 148 m² in Nikosia, Zypern
Büro 148 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 148 m²
This Office is available for RENT in city center close to banks, shops and all amenities. R…
$1,471
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 500 m² in Nikosia, Zypern
Büro 500 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 500 m²
Shop/Offices The building  position on a Prime Commercial Avenue and benefits with easy acc…
$7,847
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 296 m² in Nikosia, Zypern
Büro 296 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 296 m²
Shop/office available for rent in Nicosia business center. The shop holds a premium position…
$4,032
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 238 m² in Nikosia, Zypern
Büro 238 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 238 m²
Office available for rent in Nicosia business center. The office has a covered area of 238sq…
$3,378
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 500 m² in Nikosia, Zypern
Büro 500 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 500 m²
Brand new Offices in a unique location near city center of Nicosia. The property is ideally…
$7,629
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 1 600 m² in Nikosia, Zypern
Büro 1 600 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 600 m²
This commercial building Offices is located in one of the most  central privileged area of N…
$23,284
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 287 m² in Nikosia, Zypern
Büro 287 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 287 m²
Super Luxury offices in the  best building in the city centre of Nicosia.  Interior cover…
$4,990
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 440 m² in Nikosia, Zypern
Büro 440 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 440 m²
One of the capital's most prestigious and stunningly designed landmark buildings, offering a…
$15,366
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 340 m² in Nikosia, Zypern
Büro 340 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 340 m²
A  landmark mixed-use building located in city center of Nicosia are available for rent. Th…
$4,523
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 1 050 m² in Nikosia, Zypern
Büro 1 050 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 1 050 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$17,982
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 3 038 m² in Nikosia, Zypern
Büro 3 038 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 3 038 m²
The building comprises of five floors (see below analysis of area per floor). The location i…
$66,181
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 462 m² in Nikosia, Zypern
Büro 462 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 462 m²
Modern Office space in City Center of Nicosia. The Asset has the following specifications: …
$7,552
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 1 400 m² in Nikosia, Zypern
Büro 1 400 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 1 400 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$21,796
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 763 m² in Nikosia, Zypern
Büro 763 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 763 m²
The premises include both an open office space and enclosed offices, along with a conference…
$3,596
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 350 m² in Nikosia, Zypern
Büro 350 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 350 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$5,994
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 1 445 m² in Nikosia, Zypern
Büro 1 445 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 1 445 m²
This Office is now available for rent in city center and close to all amenities and services…
$26,156
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Büro 10 000 m² in Nikosia, Zypern
Büro 10 000 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 10 000 m²
High-End Office is available for Rent in the Capital's Bussines centre of Nicosia! Situa…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen