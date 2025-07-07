Wohnkomplex Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr

Aphrodite Haus Larnaca | Zypern
Aphrodite House ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern eine neue Lebensphilosophie, in der Modernität, Komfort und Privatsphäre einen einzigartigen Raum für diejenigen schaffen, die Wert auf Stil, Innovation und Qualität legen.
Das Projekt verspricht, das neue Juwel von Larnaca und einer der interessantesten Komplexe auf der Insel zu werden.
Infrastruktur des Komplexes: Tiefgarage, Schwimmbad, Fitnessraum und Spa, Grünflächen.
Preis: von 269.000 EUR bis 439.000 EUR
Diese Wohnungen qualifizieren sich für einen dauerhaften Wohnsitz in Südzypern (beschleunigtes Verfahren).
Merkmale von Wohnungen:
Ausstattung der Wohnungen:
In Gehweite von der Baustelle sind Schulen, Kindergärten, Supermärkte, Geschäfte, Bildungszentren und medizinische Einrichtungen.
Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns bitte an / schreiben Sie uns.