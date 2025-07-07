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Wohnkomplex Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr

Larnaka, Zypern
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$340,919
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ID: 38183
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Larnaka
  • Stadt
    Larnaka

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

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Aphrodite Haus Larnaca | Zypern

Aphrodite House ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern eine neue Lebensphilosophie, in der Modernität, Komfort und Privatsphäre einen einzigartigen Raum für diejenigen schaffen, die Wert auf Stil, Innovation und Qualität legen.

Das Projekt verspricht, das neue Juwel von Larnaca und einer der interessantesten Komplexe auf der Insel zu werden.

Infrastruktur des Komplexes: Tiefgarage, Schwimmbad, Fitnessraum und Spa, Grünflächen.

Preis: von 269.000 EUR bis 439.000 EUR

Diese Wohnungen qualifizieren sich für einen dauerhaften Wohnsitz in Südzypern (beschleunigtes Verfahren).

Merkmale von Wohnungen:

  • Planung 2+1
  • Gesamtfläche: 100 m2 - 131 m2
  • Innenfläche: 80 m2
  • Balkon: 20 m2
  • Dachterrasse: 22 m2 - 31 m1
  • 2 Schlafzimmer
  • 2 Badezimmer
  • Parken

Ausstattung der Wohnungen:

  • Klimaanlagen
  • Einbauküchen und -schränke
  • Italienische Möbel im Stil des skandinavischen Minimalismus
  • Dekorative abgehängte Decken mit einer Mindestanzahl von Leuchten
  • Elektrische Handtuchwärmer für Duschen und Bäder
  • Fenster vom Boden bis zur Decke

In Gehweite von der Baustelle sind Schulen, Kindergärten, Supermärkte, Geschäfte, Bildungszentren und medizinische Einrichtungen.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns bitte an / schreiben Sie uns.

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Larnaka, Zypern
Freizeit

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