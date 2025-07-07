Wohnkomplex Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr

Aphrodite Haus Larnaca | Zypern

Aphrodite House ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern eine neue Lebensphilosophie, in der Modernität, Komfort und Privatsphäre einen einzigartigen Raum für diejenigen schaffen, die Wert auf Stil, Innovation und Qualität legen.

Das Projekt verspricht, das neue Juwel von Larnaca und einer der interessantesten Komplexe auf der Insel zu werden.

Infrastruktur des Komplexes: Tiefgarage, Schwimmbad, Fitnessraum und Spa, Grünflächen.

Preis: von 269.000 EUR bis 439.000 EUR

Diese Wohnungen qualifizieren sich für einen dauerhaften Wohnsitz in Südzypern (beschleunigtes Verfahren).

Merkmale von Wohnungen:

Planung 2+1

Gesamtfläche: 100 m2 - 131 m2

Innenfläche: 80 m2

Balkon: 20 m2

Dachterrasse: 22 m2 - 31 m1

2 Schlafzimmer

2 Badezimmer

Parken

Ausstattung der Wohnungen:

Klimaanlagen

Einbauküchen und -schränke

Italienische Möbel im Stil des skandinavischen Minimalismus

Dekorative abgehängte Decken mit einer Mindestanzahl von Leuchten

Elektrische Handtuchwärmer für Duschen und Bäder

Fenster vom Boden bis zur Decke

In Gehweite von der Baustelle sind Schulen, Kindergärten, Supermärkte, Geschäfte, Bildungszentren und medizinische Einrichtungen.



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